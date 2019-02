Policía de Nueva York es acusado por mandar a matar a 50 Cent

El jefe de la policía de Nueva York, Emanuel González, está siendo investigado por mandar a matar al rapero 50 Cent en medio de una reunión interna con su equipo en junio del año pasado.

Según detalló New York Daily News, el agente habría dicho que "cuando lo vean, dénle un tiro", al referirse a un combate de boxeo en el Bronx que contaría con la presencia del intérprete de "In da Club".

Las declaraciones del comandante fueron confirmadas por una fuente cercana al caso, quien asegura que las palabras de González no fueron grabadas y que, luego de percatarse de su error, habría tratado de hacerlo pasar como una broma.

Sin embargo, sus palabras dieron origen a una investigación impulsada por el hecho de que el policía y 50 Cent se "confrontaron" a través de Instagram, cuando el rapero habría comentado públicamente un caso policial, por lo que González presentó una queja contra él por "acoso agravado".

El rapero, cuyo nombre real es Curtis James, se ha enterado de lo ocurrido a través de los medios y ha manifestado su malestar en sus redes sociales, asegurando que "me tomo esta amenaza muy en serio y estoy consultando con mi asesor legal acerca de qué acciones tomar".

"Me preocupa que el departamento de policía de Nueva York no me haya informado previamente de esta amenaza", agregó en Instagram.

50 Cent también hizo pública la imagen del comandante que supuestamente dio la orden de disparar contra él. "Este es Emanuel González. Este hombre es un gánster, no está apto para ser un oficial al mando. Este tipo es un policía corrupto abusando de su poder. La parte triste es que este hombre todavía tiene una placa y un arma", concluyó.