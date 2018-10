Policía de Houston es captado tomándole fotos al trasero de una fan de Drake

En Twitter comenzó a circular un video que muestra cómo un oficial del Departamento de Policía de Houston, Estados Unidos, fotografía el trasero de una de las asistentes al concierto del rapero Drake, realizado este martes.

"Este policía acaba de hacer una foto de un trasero en el concierto de Drake, estoy llorando", escribió la usuaria que compartió el video.

THIS COP JUST TOOK A PICTURE OF SOME ASS AT THE DRAKE CONCERT AND IM CRYING 😂😂😂 pic.twitter.com/D6IIyZt8F3 — ✨ (@HeyChalice) 3 de octubre de 2018

Horas después, la misma joven realizó un nuevo tweet que decía: "Pero espera… Lo ha enviado a sus colegas policías".

BUT WAIT.... HE SENT IT TO HIS HOMIE COPS 💀💀💀😂😂😂 pic.twitter.com/cIm8aVTFw3 — ✨ (@HeyChalice) 3 de octubre de 2018

Posteriormente, el Departamento de Policía publicó que estos actos "no concuerdan con las expectativas que tenemos en nuestro personal", agregando que tomarán "cualquier medida correctiva" cuando terminen la investigación.

We are aware of a video that shows actions of one of our officers at a concert last evening. Although HPD has not received a formal complaint, we have launched an internal investigation. — Houston Police (@houstonpolice) 3 de octubre de 2018