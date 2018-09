Polémica por video en donde Germán Garmendia opina de forma misógina sobre la violación

"Lo que pasa en Internet, se queda en Internet", parece ser un dicho que no tuvo muy claro en su momento Germán Garmendia, el popular youtuber quien está en el centro de la polémica en la actualidad, luego de que se viralizara un video suyo de hace cuatro años en donde manifiesta varios juicios de corte misógino.



El registro en cuestión corresponde a cuando el joven detrás de Hola Soy Germán está jugando Beyond: Two Souls, y da una opinión bastante machista con respecto a las violaciones.



Durante el video, Garmendia señala que si una mujer quiere ser abusada "debe ir a tomar sola a un bar", por lo que nunca debería hacer ese tipo de cosas si no quiere sufrir ese delito.



"Cosas que una mujer nunca debe hacer: vestirse con una minifalda y salir a un bar; ir sola; ponerse a jugar billar donde levanta el trasero siempre y los hombres se calientan", sostuvo.



La difusión del video ha dado pie también a que varias personas cuestionen al youtuber, más allá de que el registro tenga su antigüedad.