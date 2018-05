Polémica en RR.SS. por fragmento de novela de Alberto Fuguet donde admite ataque sexual

Una fuerte polémica generó el rescate de un párrafo del libro "VHS", lanzado por el escritor Alberto Fuguet en 2017, por parte del columnista del sitio "El Mostrador", Gonzalo Schwenke.

"¿Qué sabía de sexo con mujeres? Casi nada, y mis manoseos a prostitutas sin que se me parara o con una empleada doméstica mapuche que Julio Facusse prácticamente me obligó a violar cuando yo tenía quince años y ella no más de dieciocho, me dejaron claro que por ahí no iba la cosa", relataba el autor en la página 364 del libro editado por Penguin Random House.

Luego de las críticas, fue el propio Fuguet quien al mismo medio señaló que él manipuló "literariamente" su recuerdo. "Este es un párrafo sobre iniciación sexual en un libro que mezcla memorias con ficción y que además evidencia el disgusto y la dificultad que provocan ese tipo de situaciones que muchos adolescentes viven —en mi caso tenía quince años— casi contra su voluntad y no siempre de la mejor manera", añadió.

"Hace cuarenta años los temas sexuales eran tabú. Una época donde dominaban los estereotipos del machismo y los adolescentes hablaban así. Usaban esas palabras", explicó, añadiendo que "el pasaje, si se lee bien, ocurre en la casa de un amigo que —recuerdo— se jactaba de sus andanzas nocturnas. Yo manipulé literariamente mi recuerdo para captar el pavor que ejercía el machismo no sólo en las víctimas directas sino también en los posibles victimarios. Digo posibles, porque el protagonista de esta escena no consuma ninguna violación", cerró.

Pero muchos han reprobado la respuesta de Fuguet, quien comentó durante la promoción de las memorias que eran de "no ficción".

Hace eones debieron cancelar a Fuguet por cuico de mierda, fome y desagradable. Y ahora por violador. Las tiene todas. — Pía (@piafibarra) May 25, 2018

no creo que Fuguet haya violado a alguien, obvio debe ser algún recurso para crear polémica y vender más libros... O creen que Matías Vicuña tb era el? Medidas desesperadas en un país que no lee sumado a un escritor que no ha sabido mantenerse vigente x las razones correctas. pic.twitter.com/PO0mWMNF8q — Jen Skywalker ⚡ (@Cafede_vainilla) May 25, 2018

Qué asco lo de Fuguet y su amigo que "prácticamente me obligó a violar a la nana" Huevones cobardes. — Marcelo Riffo (@marcelorodriffo) May 25, 2018

El Ilustrísimo Tribunal Calificador de Tuits ya dio su veredicto ante lo publicado por Alberto Fuguet en «VHS»: culpable de todo 🤦‍♂️ — Christian González G (@C_Gonzalez_) May 25, 2018

#Fuguet si encontrara él que estuvo mal violar a una mujer, la que sea, lo debiera haber descrito de otra forma. Y por eso, su explicación empeora la cosa, dice que no fue violación pero era más “cool” literalmente contarlo así??? #PESIMO#NoAclaresQueOscurece #OlaFeminista — cali (@calitrivelli) May 25, 2018