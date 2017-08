Pokémon Go liberará a Suicune, Entei y Raikou

Tres nuevos Pokémon legendarios estarán disponibles durante todo septiembre en la aplicación Pokémon Go.

Según confirmó Niantic, se trata de los tres perros legendarios de Jhoto: Entei, Raikou y Suicune.

Las criaturas aparecerán en los gimnasios de acuerdo al continente en el que se encuentren: Raikou lo hará en América, Entei en Europa y África, y Suicune en el Asia-Pacífico.

Sin embargo, cambiarán su posición cada mes, del mismo modo en que lo hacían en los populares videojuegos de gameboy: Gold, Silver y Crystal.

Los tres legendarios estarán disponibles desde este 31 de agosto hasta el 30 de septiembre.

