Pokémon Go generó mayor cantidad de accidentes de tránsito, según estudio

A más de un año de su lanzamiento y el boom que generó entre los usuarios, el fenómeno de Pokémon Go no se olvida, puesto que últimamente se están analizando las repercusiones que tuvo la aplicación entre los usuarios.



De acuerdo a PCMag, uno de los fenómenos que más preocupó el juego y que despertó la alerta en las autoridades internacionales fue la cantidad de accidentes de tránsito, de acuerdo a un estudio presentado por los economistas Mara Faccio y John McConnel para la universidad de Purdue en Estados Unidos.



Según los resultados, se produjeron 286 más incidentes en el tráfico que en promedio desde que se lanzó la aplicación, siendo 134 de estos cercanos a gimnasios virtuales y Poképaradas.



Además, otro registro llamativo es que desde la puesta en marcha del juego de la franquicia en Nintendo se registraron 31 heridos y dos fallecimientos más de lo habitual, lo que se traduce en un gasto tanto en costos materiales como personales que fluctúan desde los USD$ 5,2 hasta los USD$ 25,5 millones.



Lo grave del fenómeno es que estas cifras solo se produjeron en el estado de Indiana, el que se usó como referencia durante los 148 días de análisis de Pokémon Go.