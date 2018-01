Pokémon GO dejará de funcionar en iPhones no compatibles con iOS 11

Malas noticias para quienes aún disfrutan de Pokémon GO a través de un iPhone 5 y 5c, puesto que el título dejará de tener soporte en aquellos equipos que no son compatibles con el sistema operativo iOS 11.



Justamente, ambos dispositivos no funcionan con dicha plataforma, por lo que no podrán jugar más desde el 28 de febrero.



La única solución para seguir utilizando Pokémon GO es pasar a iOS 11, puesto que en la fecha anteriormente señalada se llevará a cabo la actualización, que en caso de no poder aplicarla los usuarios no podrán ingresar a sus cuentas, Pokémonedas, entre otras opciones.