Pokémon Go anunció próximo debut de modo para que jugadores se enfrenten en combates PvP

Niantic anunció quizá una de las nuevas características más esperadas del juego de geolocalización Pokémon GO: Un modo de juego para que los usuarios se enfrenten entre sí.

La modalidad de combate PvP (siglas de "jugador contra jugador" en inglés) fue anunciada por redes sociales y consistirá en tres ligas (Trainer Battle Leagues) a las que podrán integrarse los jugadores: La Master League, Great League y Ultra League.

La Liga Master no tendrá límites de poder de combate (PC) por pokémon, mientras que la Great poseerá un límite de 1.500 PC, y Ultra tendrá un tope de 2.500 PC por criatura.

La compañía busca así que los enfrentamientos entre los jugadores no sean solo en base a controlar pokemones poderosos, sino a enfrentamientos más estratégicos para sacarle más partido al videojuego.

