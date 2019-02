'¿Podrás perdonarme?': el fracaso está a la vuelta de la esquina

Es ley de la vida: los fangos más oscuros siempre, por algún lado, van acompañados de algo de comedia. Y la capacidad de captarlo distingue a los sobrevivientes del resto. Quizás por eso la prometedora directora Marielle Heller (The Diary of a Teenage Girl, Transparent) no sólo se encariña con la protagonista de este nuevo filme, sino que se asegura de mantener el tono de comedia caústica en la voz de su protagonista, escritora caída en desgracia en su madurez que, sin mayor compañía que una gata enferma, ve cómo su tiempo de gracia se le está acabando y, por ese cinismo que se parece mucho al deseo de no aceptar la propia carencia, rehúsa participar de eso que llaman el mundillo literario.

Porque esta historia está basada en las memorias confesionales de la escritora Lee Israel, fallecida en 2014, quien consiguió la fama que logró a medias con sus trabajos como biógrafa a través de falsificar más de 400 cartas de escritores de renombre, vendiéndolas a coleccionistas. Es esta hazaña al límite de lo ético la que se cuenta en "¿Podrás perdonarme?", con una McCarthy avejentada, descuidada y tan frágil como soberbia, en un molde propio de los escritores que no consiguen el Olimpo intelectual al que se supone están destinados.





La Lee Israel que construyen Heller y McCarthy se sabe fracasada pero jamás lo admitirá, por eso se vuelca al whisky y a la arrogancia intelectual de despreciar a autores superventas cuyo único valor es jugar al ajedrez social que ella no juega, no tanto porque no quiere, sino porque no sabe. Lee Israel es una freak, una paria social, incapaz de darle valor de mercado a su talento literario. Y eso es lo que la lleva tanto a emprender la peripecia que, a su cincuentena, le otorga "la mejor etapa de su vida" y que la junta con Jack Hock (Richard E. Grant), un estrambótico y vividor dealer que se transforma en su cómplice y único amigo.

Por primera vez la vida le sonríe a una Lee no sólo incapaz de sostener un proyecto profesional exitoso, sino tampoco una relación amorosa. La película, en una decisión que a muchos les puede sonar timorata, sólo insinúa el lesbianismo de su heroína, dejando el peso de ese tema en un par de coqueteos, en el coprotagonista Jack y en una pista clave en la resolución del gran engaño, anotándola dentro de la larga lista de razones –muchas, demasiadas- que pueden hacer de una persona –cualquiera de nosotros- un inadaptado social.





Porque, finalmente, es de eso de lo que trata esta película, más que de escritores fracasados o de cincuentones que alguna vez tuvieron un futuro esplendor y hoy no alcanzan ni siquiera a ser la sombra de su pasado. De cómo siempre está ahí, latente, si es que no lo somos ahora, la posibilidad de terminar siendo una pieza que no encaja en el puzzle. De todo lo que somos capaces de hacer para seguir viviendo en nuestra ley y siendo quiénes somos, y de cómo, por mucho que la hipocresía nos gane, y que el dinero y la fama no funcionen más que como sucedáneos, lo que queremos de la vida es un poco de amor. Y mientras no lo conseguimos, no queda otra que reírnos para tratar, en vano, de olvidarlo.