Plácido Domingo a ADN: "Esperemos que el momento más emocionante esté por venir"

Sandra Zeballos, ADN

Ad portas de sus presentaciones en el teatro CorpArtes y en el estadio Nacional (11 y 12 de enero, respectivamente), el tenor Plácido Domingo se dio el tiempo de un mano a mano con Ciudadano ADN, donde además de recordar sus mejores momentos en nuestro país abordó sus seis décadas de carrera.

"Empezar mi año artístico en Santiago es muy emocionante, con este público entrañable, con un público que empezamos un romance hace 50 años", expresa el artista español, subrayando que nuestro país "siempre está en mi corazón".

Para Plácido Domingo, uno de los recuerdos más vívidos es el concierto que tuvo en la Plaza de Armas en marzo del año pasado junto a la soprano Verónica Villarroel ante más de 20 mil personas.

Lo mismo le ocurre -dice- al repasar su primera actuación, "al cantar con (el barítono) Ramón Vinay" o sus conciertos con Cristina Gallardo-Domâs. "Han sido momentos de mucha emoción", confiesa.

Respecto a sus 60 años de carrera, el tenor español admite que "el tiempo pasa", aunque aclara que "lo bueno es que aún me siento con la pasión y ansias de darle gusto al público".

"Siempre digo cuando firmo contratos, 'no sé si voy a estar cantando en 3 meses. No me explico todavía que he llegado a cantar tantos años", señala Plácido Domingo a este medio, desmarcándose de decisiones como las de su compatriota José Carrera, quien visitó Chile en junio de 2017 durante su gira de adiós.

"No quiero hacer un tour de despedida (...) Cuando me despida del público será un día que diga 'saben ya está', a lo mejor después de la función o concierto diga 'señores hasta aquí llegamos cantando'", proyecta el intérprete hispano, aunque tiene claras dos cosas: "Estaré involucrado a la música siempre" y "hay que vivir en el escenario. Esperemos que el momento más emocionante esté por venir".