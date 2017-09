Lucía López

En la última entrega de los premios MTV, Pink fue galardoneada con el trofeo Michael Jackson, en honor a su carrera.

Durante su discurso, aprovechó de dedicar unas palabras a su hija y contarle a la audiencia la reciente conversación que había tenido con ella.

La pequeña Willow, de seis años, le confesó sentirse fea. Al parecer, alguien le había comentado que parecía niño con pelo largo. La cantante prosiguió relatando el siguiente diálogo:

"Le pregunté cómo creía que me veía yo. Me dijo que le parecía hermosa. Le conté que cuando la gente se quería burlar de mí, eso era lo que me decían: 'que me veo como un hombre, que soy muy masculina, que mi cuerpo es muy musculoso'. Le pregunté si me veía con el pelo largo, cambiando mi cuerpo o la forma en la que me presento en el mundo. Me dijo que no. Le pregunté si me veía llenando estadios y agotando entradas de conciertos en todo el mundo. Me dijo que sí. Así que, niña pequeña, nosotros no cambiamos. Tomamos la grava y la cáscara y hacemos perlas. Y ayudamos a otros a cambiar para que vean más formas de belleza.

Esa es parte de la respuesta que Pink le dio a su hija, acompañada de un power point con decenas de artistas de estilos únicos que han hecho historia e inspirado a muchos.

Y nos recuerda cómo debemos potenciar a nuestras niñas, alejándolas de los estereotipos de belleza para que puedan descubrir sus talentos y conquistar el mundo.