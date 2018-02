Pinilla puso en la mesa sus goles en Italia para responder a hincha trol de Colo Colo

Mauricio Pinilla sacó a relucir su carrera en el extranjero para contestarle a un usuario de Twitter hincha de Colo Colo (identificado como @willittow) que le enrostró los números de Esteban Paredes en el fútbol chileno.

El sujeto detalló que al delantero albo sólo le faltan 19 goles para ser el máximo anotador en la historia de los torneos nacionales, además de otros números que el ariete puede superar en el Monumental. ¿Y tú cuándo, @pinigol51?, se preguntó.

"Me alegro por Esteban, gran jugador, ojalá supere todos los récords... lamentablemente no tuve la fortuna de jugar tantos años en Chile, estuve 14 afuera, me quedo con ser el chileno con más goles en Italia, saludos", respondió al actual delantero de la U.