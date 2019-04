Pin Montané recordó cómo era dirigida por Herval Abreu: 'Yo no estoy dispuesta a ser más el objeto'

En diciembre del año pasado, el crítico de espectáculos Larry Moe resaltó el trabajo de Josefina Montané en Pacto de Sangre, donde interpreta a Ágata, la periodista feminista que no tiene tapujos en decir lo que piensa sobre el machismo y las brechas laborales.

Ahora, a cuatro meses de sus dichos, Francisca García-Huidobro volvió a destacar el comentario de Moe en su programa Sigamos de Largo, donde Pin Montané aseguró que la dirección de Cristián Mason la ayudó a desarrollarse y crecer como actriz.

En esa línea, la intérprete comentó que en anteriores trabajos no había experimentado esa misma sensación, en referencia a Herval Abreu, quien la descubrió, la dirigió en Soltera Otra Vez y actualmente se encuentra saliendo de un extenso proceso judicial por acusaciones de acoso y abuso sexual.

Al hacer una comparación entre ambas direcciones, Pin comentó que anteriormente "mi imagen importaba mucho, mi aspecto físico; entonces, la dirección se enfocaba más para ese lado. En cambio, en esta teleserie fue todo lo contrario: me dejaron jugar, me dieron más libertad, confiaron en mi como actriz".

La conductora del espacio le preguntó a Montané si se sentía más insegura bajo la dirección de Herval Abreu, a lo que contestó que sí, "me sentía más insegura. Ahora es otra cosa".

"Yo no estoy dispuesta a ser más el objeto y, aunque me propongan roles que tengan que ver con eso, yo no voy a decir que si porque no me presto para eso", sostuvo Josefina.

Revisa el momento aquí.