Pillanes anuncia gira nacional

La banda nacional Pillanes, compuesta por exintegrantes de Los Bunkers y Chancho en Piedra, más el músico Pedropiedra, anunció una gira nacional para los meses de marzo y abril, con un total de cuatro fechas y algunas más por anunciarse durante los próximos días.

A los dos shows que la banda ya tenía confirmados, Matucana 100 y Lollapalooza 2019, se suman dos nuevas fechas que incluyen a Concepción el 21 de marzo y San Felipe el 6 de abril como parte de esta gira.

El show de Concepción se realizará en el marco de la celebración del centenario de la Universidad de esa ciudad, siendo un show gratuito y para todas las edades. En San Felipe, por otro lado, tendrá entradas a la venta entre $3.000 (preventa) y $5.000 (general) a través del sistema Weliveapp.

Pillanes estará presentando su disco debut, del mismo nombre, durante estos espectáculos. Este trabajo tuvo como primer single promocional la canción "El Mundo Es Un Lugar Tan Triste" y ya está disponible en las diversas plataformas de streming.

El conjunto estará presente en la edición 2019 de Lollapalooza Chile tocando el día 30 de marzo junto a bandas como Bring Me The Horizon, Interpol, Post Malone y Twenty One Pilots.