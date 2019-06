Pilar Sordo descubre 'cómo la iglesia nos cagó con un montón de culto al sufrimiento' en nuevo libro

Pilar Sordo conversó con Ciudadano ADN sobre su nueva publicación, que lleva por título "La libertad de ser quien soy", una reflexión sobre "el largo camino de vencer culpas, miedos y mandatos que nos impiden vivir en equidad".

El texto es una suerte de actualización del exitoso "Viva la diferencia", según la autora, porque "esa investigación la hice en el siglo pasado y muchas cosas ya están obsoletas. Muchas cosas eran válidas para mujeres mayores, pero para las menores de 40, el tema se modificó", sostuvo, aludiendo a los cambios que ha producido el movimiento feminista en los últimos años, con el que, asegura, "uno aprende, se redescubre, aprendemos todos".

La exitosa escritora confidenció que la creación del texto parte tras vivir una separación matrimonial ("fue una apuesta a los 50 años que no prosperó") y una crisis económica ("no tengo auspiciadores, pido créditos bancarios para mis investigaciones y se me juntaron") en los últimos dos años.

"Tuve una depre importante, tenía que seguir viajando y trabajando, y la investigación me ayudó mucho. Yo estaba con mi depre y las mujeres que entrevisté me mostraron caminos de libertad", confesó, agregando que "me costó tanto escribirlo porque yo estaba transitando el mismo camino".

El libro, según relató, es fruto de siete años de trabajo "donde yo empiezo a olfatear el tema de la libertad, de los mandatos, de lo judeocristiano, de cómo la iglesia nos cagó con un montón de culto al sufrimiento, al dolor y a lo estoico, y lo que cuesta es lo que vale, lo que fácil llega fácil se va, y todas esas estupideces".

En esas entrevistas a mujeres previas a la escritura del libro, la psicóloga detectó que "la mujer latina tiene unido el amor al sufrimiento, y eso también es súper judeocristiano, muy a los pies de la cruz".

Además, el libro incluye reflexiones sobre situaciones de abuso que padecen principalmente las mujeres y que coartan su libertad. Para la autora "el gran desafío es desexualizar el contacto hombre-mujer en espacios donde no hay consenso. Los hombres por siglos se sintieron dueños del espacio público, hoy es compartido y hay que desexualizarlo. Ahí somos personas, no hombres o mujeres. La sexualidad, la conquista, debe quedar para los espacios donde hay consenso".

Consultada por la "mala prensa" que sufren los libros de autoayuda, la psicóloga aseguró que "mis libros no están dentro de ese rubro. Son investigaciones", aunque "si quieren clasificar los míos así, no me molesta", al tiempo que añadió que "la gente que critica los libros de autoayuda se pone en un lugar súper soberbio. Quienes leen estos libros tienen ganas de crecer".