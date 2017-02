Pilar Ruiz y su embarazo: "El papá de la guagua me dejó sola desde el principio"

Una situación difícil vive la modelo colombiana y exreina de Viña del Mar, Pilar Ruiz, ya que relató que el padre del hijo que espera la abandonó y ha debido vivir todo el proceso de manera solitaria, según comentó a El Mostrador.



Allí, la otrora chica reality contó que tuvo una relación con Ignacio Corvalán, periodista y productor ejecutivo de varios programas reconocidos como “Gigantes con Vivi” y “Pareja Perfecta”, a quien conoció justamente en este último. Sin embargo, fue recién en 2016 donde comenzó el idilio.



No obstante, luego de un tiempo juntos, comenzaron a distanciarse, pero en uno de los últimos reencuentros en noviembre fue cuando Ruiz quedó embarazada. Fue entonces que decidió contarle, aunque no tuvo una respuesta positiva durante diciembre.



“Cuando le dije, lo tomó por sorpresa. Pero me dijo ‘ok, vamos a un médico para que te vea’. Sin embargo, cuando lo llamé la semana siguiente para saber si ya había consultado con el médico, me dijo ¿sabes qué Pilar? Estás sola en esto, yo me desligo de todo”, señaló.



La modelo complementó señalando que “ha sido un embarazo muy solitario, porque mi círculo de amigos es muy pequeñito y ellos tienen cosas que hacer, mi familia está lejos y el papá de la guagua me dejó sola desde el principio”.