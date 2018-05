Pete Denton de The Kooks: "Nos sentimos bendecidos de estar en esta posición"

José Tomás Suazo, ADN

En junio próximo los británicos de The Kooks serán los encargados de telonear a los Rolling Stones en sus presentaciones en Alemania. Pero antes que eso ocurra, la banda de indie rock se reencontrará con el público chileno este martes 8 de mayo en el Teatro Teletón, en el marco de la gira de su disco "The Best Of… So Far". Un álbum que les costó decidirse a lanzar.

"Estábamos en la valla de hacerlo inicialmente", confiesa Pete Denton, bajista de la banda, quien conversó con Radio ADN. "Cuando una banda saca un disco de grandes éxitos, algunas personas lo ven potencialmente como el fin de la agrupación, lo que de ninguna manera era cercano a lo que estábamos pensando. Lo vimos como una oportunidad de cerrar las cosas. Fue como el primer capítulo de The Kooks", dice el músico.

La banda acumula hits desde 2006, cuando lanzaron su primer material, llamado Inside In/Inside Out. Dos años después sacaron Konk, que los hizo debutar en Chile en 2009 con una presentación en el Teatro Caupolicán.

De esa primera visita, Denton recuerda vagamente haber jugado tenis en una cancha al lado de una autopista muy contaminada que le dejó algunos "problemas pulmonares", y una visita a un programa de TV "infantil", cuando en realidad, estuvieron en "Alfombra roja" de Canal 13, conducido por Diana Bolocco y Eduardo Fuentes, que se llenó de adolescentes en el estudio.

En 2012 regresaron con 2Junk of the Heart" y en 2015, tras haber lanzado "Listen", se presentaron en la versión local de Lollapalooza, con sideshow incluido. Ahora lo hacen con su disco recopilatorio, con el que celebran sus doce años. "Nos sentimos bendecidos de estar en esta posición", cuenta. "No muchas bandas de nuestra área, de nuestro tiempo, se mantienen hasta ahora o tienen un disco de grandes éxitos", agregó.

En el show, cuyas entradas se venden por Ticketek, el público nacional podrá conocer un adelanto de su próximo material. Y es que los británicos ya grabaron su quinto álbum de estudio porque, según dice Denton, "una de las principales cosas que queríamos hacer era tener lista algo de música nueva para cuando la campaña de grandes éxitos finalizara".

La relación de The Kooks con Chile no se queda ahí. La formación actual data de 2012, cuando el baterista Paul Garred se retiró y en su lugar ingresó Alexis "Nunez". En realidad, su apellido es Núñez, pero suele ser mal escrito. Nacido en Londres, "su papá y su mamá son chilenos en un 100%, lo que a él lo hace muy chileno", cuenta su compañero que añade que "es el mejor baterista que he visto".