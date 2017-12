Persona de 2017: revista Time escogió a quienes "rompieron el silencio" sobre abusos sexuales

La revista Time escogió a las mujeres y hombres que, en distintos ámbitos, "rompieron el silencio" en relación a los abusos sexuales como los personajes más importantes del año 2017.

"Las personas que han roto su silencio sobre el abuso y el acoso sexual pertenecen a todas las razas, todas las clases de ingresos, todas las profesiones y prácticamente todos los rincones del mundo. Su ira colectiva ha provocado resultados inmediatos e impactantes. Por su influencia en 2017, son la persona del año de TIME", justificó el medio en su sitio web.

La revista escoge a la Persona del Año desde 1927. En 2016, el elegido fue Donald Trump, quien apareció en la portada bajo el título de "Presidente de los Estados Divididos de América".

