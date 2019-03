Perla Ilich se despidió de 'Cangri' con sentido y emotivo mensaje

El domingo recién pasado se realizaron los funerales de Sebastián "Cangri" Leiva, quien falleció en la frontera entre Chile y Bolivia por causas que aún se investigan.

Contexto en el que Perla Ilich, compañera y amiga del exchico reality, le dedicó emotivas palabras para despedirlo.

A través de Instagram la gitana expresó que "alcancé a estar contigo. Me esperaste. Te quiero con el alma Seba y siempre estarás en mi corazón. Jamás te olvidaré. Quiero que el mundo te recuerde con esa sonrisa hermosa. Ese 'Cangri' que no podía estar quieto y hacía reír a todos, porque dejaste una huella en este mundo y sé que hoy estás en un lugar hermoso junto a Dios", comenzó escribiendo.

"Espero verte un día. No me quedó nada pendiente contigo porque siempre te dije lo mucho que te amaba y que eres un hermano que hoy no está. Pido oración por la familia los hermanos nosotros tus amigos. Te quiero hermano, descansa en paz. Gracias por ser parte de mi vida".