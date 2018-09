Periodista sorprendió a Nicolás López fuera de su casa y recibió una singular respuesta

Tras hacerse pública la primera querella que tres presuntas víctimas presentaron contra Nicolás López por el delito de violación, desde Chilevisión sorprendieron al cineasta en su casa para preguntarle qué opinión tenía al respecto.

Un periodista llegó hasta su hogar y justo se lo topó cuando trataba de abrir la puerta, tras ello lo instigo a que diera su opinión sobre los casos que se le acusan, y el cineasta le contestó corto y preciso: "No voy a hablar, no voy hablar y no voy a hablar" dejando al profesional en jaque y sin poder sacar ninguna cuña.

Pese a lo anterior, López después sostendría mediante un comunicado que "una vez que la conozca (querella), ejerceré mi derecho a defensa ante los tribunales entregando todas los antecedentes que sean necesarios para probar mi inocencia".

"Reitero mi total inocencia y así lo demostraré ante la Justicia", sentenció.