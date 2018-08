Periodista que inventó la muerte de Isabel Allende: "Me gusta ser el campeón italiano de la mentira"

Tommaso Debenedetti quiso ser periodista y trabaja con la mentira. Desde hace más de diez años, el profesional italiano se dedica a inventar entrevistas y noticias relacionadas con personalidades de todos los ámbitos. Su última creación fue la muerte de la escritora Isabel Allende, a través de una cuenta falsa del ministro de Cultura de Paraguay.

En sus entrevistados ficticios figuran premios Nobel de Literatura, escritores ilustres y autores de best sellers y nombres como los del Dalai Lama, Lech Walesa, Mijaíl Gorbachov, Elie Wiesel, Noam Chomsky y Joseph Ratzinger, poco antes de que empezara en 2005 el cónclave que le eligió Papa.

También se hizo pasar por Umberto Eco en redes sociales y mató a Gabriel García Márquez.

"Me gusta ser el campeón italiano de la mentira. Creo que he inventado un género nuevo y espero poder publicar nuevos falsos en mi web, y la colección en un libro. Por supuesto, con prólogo de Philip Roth (escritor que salió a desmentir públicamente haber hablado con él)", dijo Debenedetti en 2010, en entrevista con El País.

Debenedetti, nacido en 1969, trató de iniciar una carrera como periodista a mediados de los noventa, pero no le resultó. "Yo quería trabajar honestamente como redactor cultural, pero no había espacio. Iba a las conferencias de prensa, pero nadie me daba entrevistas. Ofrecía críticas y reseñas de actos, pero siempre me decían "eso ya lo cubrimos con nuestros redactores". Así que cambié de método”, confesó.

El año 2000 comenzó a inventar entrevistas y a venderlas a diarios pequeños de provincias. "No pagaban mucho, pero compraban todo", dijo.



Gore Vidal

Su primera creación fue Gore Vidal. "Era accesible, presentaba su libro Palimpsesto, habla italiano y vivía en Ravello, cerca de Nápoles... Me dije "la hago", la hice, y salió en La Nazione (de Florencia), Il Giorno (de Milán) e Il Resto del Carlino (varias provincias)”.

Debenedetti contó que los medios pagaban poco, pero le tomó el gusto a crear. “Así que comencé a jugar. La verdad es que me divertí horrores durante esos diez años”.

"Por la mañana era profesor, por la tarde hablaba con gente como Arthur Miller, Roth, Gorbachov o el Papa. Les hacía contar su vida entera y las piezas se publicaban, a veces ponían una llamada en primera página y eso satisfacía mi vanidad. Aunque me pagaran solo 30 euros o a veces nada, y jamás me dieran las gracias por mis exclusivas. Eso demuestra que era todo un juego. Todos sabían. Solo que actuaban como si no fueran invenciones: '¿Tenemos la exclusiva?, lo damos, y si nos descubren, no es culpa nuestra sino del freelance'".

Derek Walcott

Una de sus invenciones más célebres es la entrevista que le hizo a Derek Walcott, poeta de la isla caribeña de Santa Lucía: supuestamente habló con él por teléfono el día del terremoto en Haití.

"¿Quién podía pensar que era verdad? Un freelance italiano le llama a Santa Lucía, cuenta que ha sentido el temblor y se ha tenido que meter debajo de la mesa. Hablo del Homero del Caribe clamando por Haití. Ése día me llamaron de La Nazione y me dijeron ‘gracias, doctor Debenedetti, es la noticia del día’. Un periódico enano de provincias tiene esa exclusiva mundial ¿Y no les parece raro?"