El periodista Tomás Cancino comentó las palabras que el extenista Marcelo Ríos le dedicó tras su sorpresiva salida de la conferencia de prensa de la Copa Davis.

En la instancia el exjugador le dijo que tenía "un tufo asqueroso", hecho que reveló mientras aún se encontraba notoriamente consternado. "A mí de desplazó un poco", admitió. "Me dijo que me lavara los dientes, que no conversara cerca de él", agregó, relatando el llamativo hecho.

Cancino alegó que Ríos "solamente se dedica a decir adjetivos calificativos que no van al caso", buscando rápidamente pasar a otro tema que no fuera su experiencia.