Periodista fue despedido por enfocar trasero a una colega durante entrenamiento de Perú

Durante los entrenamientos previos al duelo de la selección de Perú contra Ecuador, una polémico azotó la escena del periodismo deportivo del país vecino.

El periodista del diario deportivo Líbero, Jimmy Pulido, se encontraba realizando un streaming del trabajo que realizaban los pupilos del Tigre Gareca, cuando desvergonzadamente comenzó a enfocarle el trasero.

Los internautas comenzaron a escribir palabras soeces y pedir el zoom de la cámara. "Los comentarios son terribles y él se ríe", denunció la afectada Andrea Closa, colega del diario Depor.





La reportera acusó que "hablé con él y me dijo que no fue su intención, que no se dio cuenta, que se reía de chistes que colegas hacían y que no podía grabar de otro lado porque no llegaba el wifi".

El diario Líbero emitió un comunicado al respecto donde condena "la difusión de imágenes inapropiadas" y anunció que "ha decidido resolver el vínculo laboral con el periodista".

En Facebook, la periodista acusó que su publicación fue denunciada y borrada de la red social.