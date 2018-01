Periodista colombiano criticó el trato de los chilenos contra sus compatriotas

El tema de las últimas semanas Chile ha sido Reinaldo Rueda, quien está negociando con la ANFP su llegada a la Roja.

Si bien el acuerdo aún no se ha confirmado, desde Colombia hubo particulares mensajes para los hinchas nacionales.

Mediante su cuenta de Twitter, el periodista Andrés Marocco criticó el trato que los chilenos han tenido con sus compatriotas.

Las respuestas hacia el integrante de ESPN no se hicieron esperar, lo que generó un intenso debate en la red social.

Con el debido respeto que me merece Reinaldo Rueda, quisiera opinar sobre su inminente llegada a la selección chilena. No va ser fácil, es un gran reto para él. Los chilenos últimamente han creado un ambiente muy hostil contra los colombianos. En lo deportivo se siente mucho mas.

La prensa chilena y la hinchada en su mayoría es bastante difícil de satisfacer. No va a ser fácil complacerlos. Me resulta bastante irónico que sea un colombiano el nuevo técnico de la roja. Pensé que Rueda iba a durar 6 meses mas en Brasil. Llega en un momento coyuntural además

Un tweet acerca de la hostilidad chilena hacia los colombianos últimamente y se vinieron los insultos en fila... no cambian !!! Mi TL a disposición ...

Y mi ética no me la discute ni usted ni nadie. Quédese tranquilo. Si quiere unirse a los insultos es su elección. Bien pueda. No lo voy a cuestionar, es normal en redes.No conozco su formación.