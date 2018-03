"Perdona Nuestros Pecados": Las palabras de María Elsa a "Mechita" que sacaron aplausos en Twitter

La teleserie "Perdona Nuestros Pecados" no ha dejado de sorprender a sus fanáticos desde que se desató el romance entre "Mechita" y Bárbara.

Esto se volvió a ver con el capítulo de este lunes, luego de que Mercedes le confesara María Elsa su amor por la esposa del comisario.

Con un nudo en la garganta, la menor de los Möller no aguantó y le contó entre lágrimas todo lo que sentía a su mejor amiga. "La amo, la amo con el alma. Es la persona con la que yo quiero estar el resto de mi vida, perdóname por mentirte", comenzó a contar la directora del colegio de niñas de Villa Ruiseñor.

Luego le siguió relatando cómo sucedió todo, donde le dijo que "todo fue muy rápido. Comenzó como una amistad, yo nunca pensé que podría pasar algo más entre nosotras. Esto ha sido tan difícil, Elsa. Todo sería tan distinto si no sintiera lo que siento".

Frente a esto, María Elsa le dijo que se deje de comportar como una "cabra chica", explicándole que la vida es "injusta y miserable", pero que aún así se puede ser feliz.

"Yo te entiendo porque así nos educaron, nos enseñaron que el amor es algo tortuoso y por supuesto la regla que nadie debe romper… que el amor es entre un hombre y una mujer. Eso es una vil mentira", le expresó la rebelde de los Quiroga.

Además, le hizo entender que "el amor existe o no existe, el amor llega. Una tiene que tener la valentía, la fortaleza y el coraje para dejarlo entrar. Mechita, ¿vas a renunciar a la única persona que has amado en tu sólo por lo que dicen los demás? Compórtate como una mujer. Los demás ya tienen echa su vida, te toca a ti al fin recorrer tu camino y ser feliz".

"Yo no voy a dejar que renuncies a tu amor por Bárbara, Mechita. Tú vas a luchar y yo voy a luchar contigo", manifestó la esposa de Horacio.

Claramente, las redes sociales se encendieron con lo buena amiga y comprensiva que fue María Elsa, sacando aplausos entre los seguidores de la producción.

