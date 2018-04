"Perdona Nuestros Pecados": Intenso sismo se vivió en Villa Ruiseñor

El más reciente capítulo de "Perdona Nuestros Pecados" mostró los momentos previos al gran terremoto que sacudirá a Villa Ruiseñor, el que desencadenará algunos de los hechos más relevantes de esta segunda temporada.

El momento se dio cuando María Elsa y el Padre Reynaldo se encontraban conversando por teléfono –mientras el cura le confesaba su amor a la hija de Armando Quiroga-, donde se produjo un fuerte temblor, asustando a todos los personajes de la producción.

Esto provocó la reacción de los tuiteros, quienes comenzaron a publicar memes relativos al sismo y a su percepción de la tragedia que se vive en "PNP2".

Took #Barcedes a while to react to the earthquake because they were making the bed shake before that ☕️ 😏#PerdonaNuestrosPecados #TerremotoDeAmorBarcedes pic.twitter.com/RM2CPD7DeL