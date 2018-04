Perdona Nuestros Pecados 2: Maldad, romance y drogas en los locos años 60

La primera temporada de "Perdona Nuestros Pecados" está a horas de finalizar, y es por esto que Mega realizó el lanzamiento del segundo ciclo de la teleserie, donde estuvo presente gran parte del elenco -caracterizados como sus personajes-, realizadores ejecutivos, medios de comunicación y auspiciadores, quienes dieron una cálida bienvenida a los invitados.

El clan Möller abrió el evento con un exclusivo baile que recreaba el ambiente de La Casona de Villa Ruiseñor, donde "Ernesto" (César Caillet), "Horacio" (Gabriel Cañas) y "Carlitos" (José Antonio Raffo), sorprendieron al público cantando clásicos temas de los años 60, como "Only You" de The Platters y "Can´t Help Falling in Love" de Elvis Presley.

Además, la producción dio un adelanto exclusivo de cuatro minutos sobre lo que pasará en "PNP" luego del terremoto de la época, donde la maldad de "Armando Quiroga" (Álvaro Rudolphy), los romances del pueblo y las drogas se tomaran el pueblo de Chillán.

Así lo confirmó Fernanda Ramírez, quien indicó que su personaje "se va empoderando de la mano con el consumo de cocaína. Todo se pone bien rudo y la relación con 'Carlos' va tomando tintes bastantes violentos".

Rudolphy señaló también que se viene una temporada "mucho más interesante, aguda y terminal", asegurando que si quieren entretenerse y "tener una noche de terror" estén pendientes a lo que sucederá.

La historia, que escribe Pablo Illanes junto a su equipo, lleva más de un año en pantalla, transformándose desde su debut -el 6 de marzo de 2017- en el programa favorito de las audiencias nacionales.