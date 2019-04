'Pensé que sería difícil ver a Pedrito crecer': Javiera Suárez sorprendió con desgarrador testimonio

Este lunes, Javiera Suárez dio una conmovedora entrevista a José Miguel Viñuela para Mucho Gusto, donde contó varios aspectos de su enfermedad y cómo ésta afectó su vida familiar.

Primero que todo, Javiera comenzó la conversación expresando que "me he sentido muy bien" tras someterse a un nuevo examen PET producto de su tratamiento contra el cáncer a la piel que padece.

Luego, la profesional confesó que el apoyo de su familia y amigos ha sido fundamental en este difícil viaje, y a quien más le agradece es a su esposo Cristián Arriagada, con quien se casó en 2015 y con quien tuvo a Pedrito Milagros en 2016 contra todo pronóstico médico.

En esa línea, Suárez comentó que "siempre he creído que Cristián iba a estar altura frente a cualquier situación. Tocó cáncer, OK; si nos hubiese salido Pedrito (su hijo) enfermo, él también hubiese estado ahí, porque cuando me casé sabía que esta persona era así, y que no una persona, es Cristián".

Además, Javiera recordó cuando le confirmaron que tenía cáncer, revelando que "cuando me dijeron que tenía cáncer, sentí miedo como nunca antes". "Yo no me quiero morir, yo lo único que quiero es estar contigo", fue lo primero que le dijo a Cristián tras el desalentador diagnostico.

"Las cosas malas pasan, y lo fome, es que las cosas buenas también pasan. Cuando uno está mal en alguna etapa de la vida no te desesperes, porque esto también va a pasar, pero tu momento bueno vívelo también como que va a pasar en algún minuto y aprovéchalo como tal", reflexionó.

Finalmente, Javiera Suárez tiene una actitud optimista y confesó que uno de sus mayores sueños sería "poder darle un hermano ojalá a Pedrito".

"Qué heavy que Pedrito esté vivo y qué heavy que yo esté viva", indicó aliviada, agregando que "pensé que era muy difícil ver a Pedrito crecer".