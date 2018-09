Penquista afirma haberse fotografiado con un fantasma en un pub

Sabes.cl

Javier Sandoval, cliente del bar "La Cocina" de Concepción, afirma haber sido testigo de un suceso paranormal al interior del recinto, mientras compartía una pizza y unas cervezas con un amigo.





Según relató a Sabes.cl, tomó una fotografía para enviar a sus cercanos, a través de Whatsapp y fue en ese momento en que fue alertado sobre la presencia de un difuminado rostro humano en la imagen, pese a que, en ese momento, asegura, no había nada allí.

"No sé a qué atribuirlo, se ve claramente que es un rostro y obviamente no estaba ahí cuando yo saqué la foto entonces la reacción primera me dio bastante miedo", indicó, añadiendo que "le comenté a una de las meseras que estaba ahí y ella, de hecho, me dijo que han pasado cosas raras en ese local".





Javier agregó que "lo asumo como un fenómeno paranormal porque cuando yo saqué la foto, no habia nadie ahí, primera vez que me pasa y me dio mucho miedo".

Por su parte, el dueño del lugar expresó que "hasta a los fantasmas les gusta ir", y que "es un hecho aislado, no hemos tenido otros antecedentes", además de bajarle el perfil al hecho. "Lo tomamos como tiene que tomarse: un efecto de luz, el cerebro humano".