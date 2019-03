Películas protagonizadas por mujeres estarán disponible en especial de Fox

Este viernes se conmemora el Día Internacional de la Mujer y FOX APP quiere apoyar al movimiento feminista con las mejores películas internacionales protagonizadas por mujeres.

En ellas veremos a mujeres que lucharon arduamente para obtener el voto femenino, que protestaron en contra de los bajos salarios, y mujeres que se han destacado en diversas áreas que están dominadas por hombres.

Es por eso que a partir de este viernes 8 de marzo el canal le rendirá un homenaje a todas aquellas valientes que alzaron y alzan día a día la voz por sus derechos y por quienes siguen dando la pelea para que al fin exista la igualdad de género.

TodasxTodas estará disponible durante todo este mes, donde habrán 37 producciones que no sólo tienen a una mujer de protagonista, sino que también relatan la lucha que han emprendido diferentes féminas de todo el mundo por reivindicar sus derechos y hacer de este un mundo mucho mejor y libre de una sociedad patriarcal, donde puedan caminar libres y sin miedo.

Algunos de los títulos que podrás encontrar dentro de la aplicación son los siguientes:

- Él me nombró Malala

En 2012, Malala Yousafzai fue atacada por talibanes en Pakistán ¿La razón del ataque? Luchar por el derecho a la educación de las niñas. Milagrosamente, sobrevivió, y tras su recuperación, se convirtió en una defensora global de millones de niñas a las que se le niega el acceso a la educación. Hoy ella es la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz. Este documental muestra a la familia de Malala, su cultura y su infancia para entender cómo es que se convirtió en una abanderada de la educación.

- Woman with Gloria Steinem

La periodista Gloria Steinem ha viajado por todo el mundo conociendo a mujeres e investigando los problemas que las afectan en la actualidad. En ocho capítulos, Gloria Steinem da cuenta de la violencia y la opresión que sufren las mujeres de todo el mundo tales como el secuestro de niñas y el matrimonio forzado en África; los femicidios en Centroamérica; la desaparición de niñas en Canadá hasta mujeres en la línea de combate.

- Las Mujeres de las FARC

Mujeres que viven el conflicto armado en Colombia, identificadas como miembros y ex miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), relatan sus experiencias durante los últimos días del conflicto más antiguo del continente y cómo buscan reinsertarse a la sociedad.

- Alanís

Fue la obra más premiada en el Festival de Cine de San Sebastián, donde obtuvo tres galardones. La película, que es dirigida por una mujer, Anahí Berneri, se centra en mujeres que eligen la prostitución como forma de vida. Una de ellas es Alanís (Sofía Gala), que enfrenta las dificultades de recuperar su dignidad y cuidar a su hijo.

- Frida

Frida Kahlo es una muestra de valentía y resiliencia. A pesar de tener poliomielitis y sufrir un grave accidente que la mantuvo en cama, no dejó de hacer lo que le apasionaba: el arte. Ésta es la biografía de la artista mexicana poco convencional, que canalizó en su obra el dolor de heridas paralizantes de su tempestuoso matrimonio.

- Jane

Jane Goodall es la primatóloga más importante en cuanto al estudio de los chimpancés. Abandonó su tierra natal en Inglaterra para dedicar 55 años de su vida a convivir y entender el comportamiento de estos primates en Tanzania. Jane es un documental que muestra imágenes nuncas vistas y que relatan la historia de las primeras expediciones e investigaciones de Jane, su innovador trabajo y la relación con su camarógrafo y esposo, Hugo Van Lawick.

- Diana en primera persona

Lady Di es, tal vez, una de las figuras de la realeza más queridas de todos los tiempos. Diana mostró un lado más humano del resto de las princesas y se mostró cercana a sus admiradores. El documental compila imágenes y relatos inéditos sobre la vida de la "princesa del pueblo".

- Las Analfabetas

Ximena es una cincuentona analfabeta que ha inventado todo lo que no ha podido leer. No vive mal pero vive sola. Jackeline es una joven profesora de primaria, desempleada, que intenta convencer a Ximena de tomar clases de lectura. Persuadirla le resulta imposible, hasta que encuentra una carta que la mujer ha guardado desde su niñez como el único tesoro que le dejó su padre al abandonarla, muchos años atrás. Ambas mujeres descubren que hay muchas formas de ser analfabeta, que no saber leer es solo una de ellas.