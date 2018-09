Pedro Ruminot en picada contra marca publicitaria por "racismo"

Por medio de redes sociales, el comediante Pedro Ruminot realizó una denuncia contra una campaña publicitaria "racista" en la que sería rostro.

En la publicación, confiesa que dejó de ganar muchos millones por negarse a realizarla, ya que después de que leyó el guión se dio cuenta de que era una campaña que no le agradaba.

"Hace unas semanas me llamaron para un comercial donde sería rostro de una marca de ropa. Primera vez que me pasaba y encontraba raro que me llamaran para algo así. Era harta plata igual. Millones. Al llegar a la prueba de vestuario, aún no me pasaban el guión, y después de terminar de probarme todas las prendas, finalmente leí el guión", comenzó diciendo.

En esa línea, agregó: "El comercial se trataba sobre un moreno que se creía mino y el rubio del comercial se reía de él diciendo que era “mino” poniendo gestos y caras de burla (según el guión, no es culpa del rostro que haría eso) lo que se entendía de esta campaña era que los morenos eran feos y si se ponían la ropa de esta marca, su apariencia iba a cambiar... bueno los miré y les dije que no, que no haría eso, que me parecía una falta de respeto no solo hacia mi, sino a la gente que en su mayoría en Chile tiene rasgos y color de piel como el mío".

"No me importaba perder tanta plata, pero que la dignidad era más importante y no podía ser parte de algo así. No se si hice bien o debí aceptar la plata callado pero sentía que debía hacer la diferencia. Me sentí mal porque quizás debí ser más duro con ellos y no tan educado como lo fui para explicarles varias veces que estaban haciendo una campaña asquerosa y racista", fueron parte de las potentes palabras lanzadas por Ruminot en Instagram.