Pedro Ruminot: "En el Club de la Comedia hice cosas que no quería hacer"

El humorista, Pedro Ruminot, estuvo invitado en el último episodio del Ciudadano ADN, en donde abordó el rechazo que manifestó a una campaña publicitaria y que cuyo relato se transformó en viral durante el fin de semana.



Acerca de la situación y de los comentarios que ha recibido acerca de la historia, como que por ejemplo varios seguidores le recordaron que él hacía humor de varios temas que él cuestionaba de la propuesta, el comediante sostuvo que más allá de aquello, las personas tienen la opción de decidir qué opciones tomar.



"Uno tiene el derecho a cambiar. Ya no hago ese tipo de humor y uno tiene el derecho a cambiar. En el Club de la Comedia hice muchas cosas que no quería hacer muchas veces. Grababa y me daba vergüenza, llegaba a la casa y me sentía mal", sostuvo con respecto a monólogos y sketches ejecutados, principalmente durante los últimos dos años del programa.



Ruminot además comentó que ante esta nueva forma de vida, ha rechazado varias opciones laborales, como por ejemplo participar en programas de televisión, independiente de los réditos económicos.