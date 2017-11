Pedro Engel: "Vamos a ser más felices el 2018 aunque no vayamos al Mundial"

El conocido tarotista y ancestrólogo del matinal Bienvenidos de Canal 13, Pedro Engel, habló con radio ADN de diversos tópicos de la actualidad nacional, entre ellos, de las próximas elecciones del 19 de noviembre.

"Tengo 67 años y nunca había visto elecciones mas fomes que esta. Antes había entusiasmo, fervor, la gente salía contenta a votar. Ahora la gente vota por el menos malo y le da su voto a alguien para que no salga el otro, es hasta ridículo como votan.

Consultado sobre como estará el país el próximo año, Engel sólo pronosticó parabienes para nuestra nación.

"Chile es Caballo y tendrá un repunte espiritual el año 2018. Nos vamos a iluminar y vendrán muchas cosas positivas para nuestro país", aseguró.

En esa misma línea, agregó: "Vamos a tener muchas más ganas de ser felices, pese a que no vamos a ir al Mundial, que es algo que le importa a muchos compatriotas. Siento que lograremos salir de todas las cosas malas y estaremos muy unidos..

Finalmente, el tarotista habló de su persona y de lo que causa en la gente. "Me emociona que las personas me reconozcan en la calle y anden con fotos mías puestas en sus poleras. Me siento muy orgulloso de todo el cariño que me entrega la gente", indicó.

"Es curioso que yo pueda generar cosas en las personas jovenes, ya que cuando me ven me piden selfies, se me acercan, me saludan y yo les contesto sin ningún tipo de problema", cerró.