Pedro Engel: Hasta unas feminazi dijeron que yo promovía el asesinato contra la mujer por amar a dos

El astrólogo, Pedro Engel, conversó con revista Ya de El Mercurio, en donde comentó acerca de sus preferencias en torno a su vida privada. Si bien no quiso profundizar en el aspecto, sí defendió su elección de haberse decantado por el “poliamor”.



“Este es un país muy cartucho, hasta unas feminazi salieron a decir que Pedro Engel promueve el asesinato de las mujeres diciendo que ama a dos. Imagínate, yo que soy nieto de una feminista del Memch (Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile). Mira, yo he sido muy feliz; he amado libremente y he dejado que mis parejas hagan lo mismo. ¿Quién soy yo, si las amo, para coartar su libertad?”, expresó.



En otro tema llamativo, Engel repasó las complicaciones que pasó con respecto a su situación financiera.



"Me costó mucho lo económico porque enviudé joven, con cuatro hijos que mantener. Además, tenía creencias muy equivocadas sobre el dinero. Claro, yo cobraba caro por mi consulta, pero eran cuatro colegios particulares que pagar. No me alcanzaba, me atrasaba en los pagos y no entendía por qué, si yo era tan bueno y atendía a tanta gente importante u adinerada, ellos no pensaban que me merecía, de regalo, una maleta con plata. Mira la estupidez”, afirmó.