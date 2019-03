Pedro Engel decidió salir de Canal 13 luego de nueve años

Luego de nueve años en Canal 13, Pedro Engel confirmó su salida de la estación privada.

En conversación con Intrusos, el tarotista dijo que "siento que cumplí un ciclo. Obviamente hubo problemas, pero me quedo con todo lo positivo que viví. Estoy muy agradecido de Canal 13".

Respecto a su paso por el 13, Engel señaló que "me voy lleno de amor y no me queda nada pendiente. Me voy por la puerta ancha, quien sabe si alguna vez me toca volver".

Sus compañeros del matinal "Bienvenidos", este viernes, le dedicaron una despedida en cámara. "Siempre unido a nosotros. Muchas gracias Pedrito. Un abrazo de todo el equipo. Te queremos mucho", fueron sus palabras.