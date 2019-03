Pedro Engel apareció por primera vez en Mucho Gusto

Hace poco más de una semana se confirmó la abrupta salida de Pedro Engel de Bienvenidos en Canal 13, señal televisiva en la que trabajó durante más de nueve años.

Es más, este lunes, el astrólogo aseguró a LUN que "Pedrito Engel no ha muerto", agregando que "la TV me quiere y yo también la quiero. En la TV no voy a desaparecer, voy a volver pronto. Tengo planes de ir una vez a la semana a un programa de la TV abierta".

Y parece que así será, ya que este martes el ancestrólogo sorprendió a sus seguidores al aparecer de visita en Mucho Gusto por primera vez en su carrera televisiva, donde aconsejó a los televidentes y panelistas del espacio.