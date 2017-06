Pedro Carcuro y su trombosis: "Estuve muy bajoneado y encerrado en el hotel"

La trombosis de la que fue víctima el jueves último sorprendió al mundo del fútbol y al país que tiene sus ojos puestos en Rusia por la Roja en la Copa Confederaciones. Ya mejor, Pedro Carcuro reconoce que lo ocurrido lo tuvo "muy bajoneado y encerrado en el hotel".

"Fue cuando me enteré de lo que tenía y cuando me dijeron que no iba a poder viajar. Pero eso ahora lo miro como algo que me pasó y que por fortuna he podido superar. Ahora, ya me siento mejor, hay que esperar que se me pase la hinchazón pero lo bueno es que podré estar relatando a la selección", dijo al diario Las Últimas Noticias.

El relato confesó que "el cariño de la gente me tiene apabullado. No tengo palabras. Estuve muy bajoneado, encerrado en el hotel y la verdad es que uno no quiere perderse este tipo de momentos y menos por un poblema de salud".

"Ha sido muy emocionante y creo que de todo este mal rato lo mejor es darse cuenta de que la gente a uno le mantiene el cariño y eso, para mí, con los años que llevo con esto, es lo más importante", agregó Carcuro, quien fue tratado por el cuerpo médico de la selección Fernando Radicce y Fernando Yáñez.