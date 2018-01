Pearl Jam programó show en Santiago para antes del Lollapalooza

Pearl Jam agendó un nuevo concierto en Santiago, previo a su presentación del 16 de marzo, en el festival Lollapalooza.

La banda de Seattle anunció que tocará el 13 del mismo mes en el Movistar Arena.

La venta de entradas para este show comienza el 30 de enero para los miembros del fan club y, para el público general, al mediodía del 2 de febrero, a través de Puntoticket.

Los valores irán desde los $28.000 para tribuna hasta los $112.000 de platea baja diamante.

Chile! 🇨🇱 Pearl Jam has added a concert in Santiago on March 13 at @MovistarArena: https://t.co/zhS06D7D9y pic.twitter.com/3FMxKvXYw6