PDI responde tras hacer control migratorio a artistas que estuvieron con Jorge Alís en Viña

Mucha polémica se desató después del control migratorio que efectuó la Polícia de Investigaciones a los artistas de diversos países que participaron junto a Jorge Alís en su rutina en el Festival de Viña del Mar.

Uno de los integrantes del equipo del comediante argentino, tuvo una potente crítica tras el hecho. "Lo malo y que me dio una verguenza terrible, fue que terminada nuestra presentación estábamos en el camarín y llegó la PDI para ver la documentación de nuestros bailarines extranjeros. Lo que me molesta de esto es que para estar en un festival como Viña se piden un montón de papeles y documentación para poder ingresar. Todo estaba en regla y eso fue una falta de respecto con nuestros amigos, lo vi en sus caras. Siento rabia por un mal momento que no tenía porqué suceder debido al discurso de nuestra rutina", sostuvo Luis Fuentes.

Tras ello, desde la PDI efectuaron un comunicado para esclarecer lo sucedido. "Durante el desarrollo del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, estas fiscalizaciones se efectúan en conocimiento de la producción y en el momento más adecuado, a fin de no entorpecer el normal desarrollo de la programación, situación que ocurrió en el caso del equipo del señor Jorge Alís. Oficina de Comunicaciones y RR.PP. Región Policial de Valparaíso", comenzaron sosteniendo.

En esa línea, añadieron que "de acuerdo a la Ley de Extranjería vigente la PDI, a través del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de Viña del Mar, son los encargados de verificar la documentación de los extranjeros que realizan actividades remuneradas en el país".