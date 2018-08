Paz Bascuñán y las críticas por postura sobre Nicolás López: "Tengo claros mis valores y ética"

En el marco de una actividad con una tienda de ropa, la actriz Paz Bascuñán se refirió a los cuestionamientos sobre su visión en torno a los escándalos en los que está involucrado el director de cine, Nicolás López.



Al respecto, la artista manifestó que "tengo muy claro quién soy yo. Me siento llena de fortalezas, tengo claro mis valores y mi ética. En ese sentido me siento protegida y apoyada también".



Bascuñán consideró que su postura ha sido "súper clara y quien no quiera entender eso y seguir criticando, como pasa con esta sociedad, OK. Pero he sido muy clara y lo he seguido siendo".



Recordemos que hace algunas semanas, la actriz dio a conocer su postura en torno a las acusaciones de acoso sexual en contra de su amigo.