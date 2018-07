Paz Bascuñán y la acusación en contra de López: "Hay cosas que son injustas respecto a él"

Paz Bascuñán habló durante este viernes con "Primer Plano" luego que su amigo personal y director de cine Nicolás López fuera acusado de acoso sexual por ocho actrices en la revista "Sábado" de El Mercurio.

La artista había entregado su postura mediante ante Instagram hace un tiempo, pero ahora se refirió más específico al vínculo de su marido, Miguel Asensio, con López.

"Ha sido una situación muy difícil para todos nosotros, sobre todo cuando ha habido cosas que son injustas con respecto a él (Miguel)", afirmó.

En esa misma línea, Bascuñán agregó que "hay instancias para hacer las cosas. La instancia será en Tribunales, ahí es donde se tiene que hacer justicia y no en páginas de revistas".

"He estado cerca de él (López), creo que acá hay un tema de cuando alguien cae, hay que golpearlo muy fuerte y correrlo más rápido para que no te llegue la sangre del que tiene la peste. Yo no tengo miedo en ese sentido", dijo la actriz en la exclusiva confirmando que no cortaría su amistad con el director, sostuvo la actriz.

Finalmente, la protagonista de "Soltera otra vez" manifestó que "sé la persona que soy, sé los valores que tengo, mi integridad tanto moral como ética, y estar al lado de una persona que haya podido tener errores no me hace menos persona".