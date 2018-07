Paz Bascuñán: "No vi las señales de mujeres que se sentían abusadas a mi alrededor y eso me duele"

No he hablado porque no me han salido las palabras . Cuando sientes dolor, es fácil que te equivoques porque tienes rabia , pena , asombro y mientras eso no decante un poco para poder expresarse con claridad, es mejor esperar. No vi las señales de mujeres que se sentían abusadas a mi alrededor y eso me duele. He sido una persona atenta y dispuesta a ponerme al servicio de quien necesite ayuda, lo saben quienes han compartido conmigo amistad y trabajo. Entiendo que las personas que viven situaciones de abuso, las viven en el silencio , incluso más , desde afuera, uno podía pensar que había relaciones de cercanía o amistad. Condeno cualquier tipo de abuso, venga de alguien cercano o de un desconocido. Solidarizo profundamente con cualquier mujer que haya sido abusada . Nicolás es un amigo y no soy capaz de darle la espalda en un momento así. Pero es él, cómo adulto , quien se debe responsabilizar . Algunas de las mujeres que han denunciado, también son personas a las que estimo con genuino cariño. Jamás encubriría un abuso porque va completamente contra mis valores . Sólo espero un proceso justo que investigue a fondo, para que cada persona se haga cargo de las consecuencias de sus actos.

