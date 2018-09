Paulo Brunetti denuncia ser víctima de ocho perfiles falsos en Instagram

El actor Paulo Brunetti, quien es uno de los protagonistas de la nueva serie de Mega "Casa de Muñecos", efectuó una grave denuncia en Instagram, asegurando ser víctima de varios perfiles falsos dentro de la red social.

"Hoy (miércoles) he denunciado a ocho perfiles falsos en Intagram. A varias personas les han pasado un teléfono diciendo que estoy en Francia grabando. Aquellas personas hay que denunciarlas y es lo que estoy haciendo", sostuvo el actor.

En esa misma línea, añadió que "no tengo otro perfil de Instagram y no abriré otro. Las únicas que tienen fotos mias en su perfil es la cuenta auténtica. Yo ya les he escrito y los he denunciado. Si reciben una solicitud de amistad de un perfil con mi nombre y con mi foto, denuncien, por favor. Gracias".

La publicación de Brunetti ha tenido hasta el momento más de 12 mil reproducciones y cientos de comentarios de sus seguidores.