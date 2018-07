Paulina Rubio no puede cantar su éxito "Mío" y es duramente criticada por la calidad de su voz

La cantante Paulina Rubio volvió a ser víctima de las redes sociales por su calidad vocal, al ser miles los mensajes que remitieron a su actuación del pasado sábado, donde no quiso compartir escenario con las otras estrellas de la noche, Belinda y Marta Sánchez, y no fue capaz de cantar su clásica canción "Mío"

La encargada de abrir la noche tropezó con su propio tema y trató de salir del paso animando al público y mirando desafiante a sus músicos.

Además, Rubio no se presentó a la conferencia de prensa que protagonizaron las otras cantantes, que interpretaron en conjunto "Luz sin gravedad" y "Desesperada".

Acá, su desafortunada presentación:

¿Que le fallo el micrófono a Paulina Rubio? NO! La señora simplemente NO CANTA! lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, no defiendan lo indifendible! Y menos si son "fans" por que les está fallando a ustedes. En #Idolos 2.0 demostró su poco profesionalismo y su falta de talento.