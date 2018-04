Paulina García: Hubo un día en que dije 'esto se acabó, me equivoqué de profesión, no soy actriz'

La reconocida actriz chilena, Paulina García, estuvo hablando de su nueva película, "La novia del desierto", co-producción chilena-argentina, en el Ciudadano ADN.

Su personaje es una mujer "súper introvertida" con una vida al servicio de los otros, muy poco alegre y que se desmorona tras la decisión de sus patrones de vender la casa y perder todos sus años de servicio, quedando a la deriva.

Este rol es muy distinto a los que ha realizado en películas como "Gloria", "Cachimba" o "Casa de Remolienda", por lo que construirlo no ha sido camino fácil, expresando que, como tuvo bastante tiempo para prepararse, logró que "Teresa" fuese un personaje completo.

"Fui invitada a este proyecto el 2013, a final de año, y lo filmamos recién el 2016, así que tuve tiempo para conocer a las directoras, ver cómo el guion cambió, cómo 'Teresa' se fue manteniendo, para aportar información personal y cosas que iba entendiendo del personaje", agregó García.

Asimismo, aseguró que "es distinto a lo que he hecho, pero tiene una garra. De pronto ella descubre que tiene una buena fuerza interior y eso le permite hacer el cambio de vida".

Paulina García, dijo además que, en su vida personal, también ha pasado por momentos en que necesita comenzar su propia travesía por el desierto para encontrarse con ella misma, comentando un suceso que vivió hace unos años.

"He tenido momentos que han tenido que ver con la capacidad creativa, donde recuerdo perfecto que en una época dije 'esto se acabó, me equivoqué de profesión, no soy actriz'. Pensé que no tenía mucho que aportar en esto, y un poco también en un período en que muchos actores y actrices quedamos fuera de la tele y era el único lugar que te validaba laboralmente", confesó.

En la producción de "La novia del desierto", las directoras son mujeres, por lo que trabajar con ellas, para García, fue "súper exquisito en el sentido de delicado, de algo muy fino. Fue un trabajo muy agradable", manifestó la actriz.

"Ellas son dos personas sumamente profundas y con calidades humanas muy distintas, pero fueron muy inteligentes en trabajar en un equipo técnico que está dominado por las hormonas masculinas", añadió.

En cuanto a su carrera, hace cinco años que la película dirigida por Sebastián Lelio, "Gloria", le dejó un indiscutible reconocimiento internacional, debido al Oso de Plata a Mejor Actriz que recibió en el 63° Festival de Cine de Berlín por su rol protagónico, lo que la "cambió muchísimo en términos de la oferta internacional", siendo algo "totalmente inesperado", comentó.

Respecto a Lelio y su Oscar por "Una Mujer Fantástica", aseguró que "lo que ha sucedido con Sebastián da cuenta del nivel de cine que se está haciendo en nuestro país", aseveró.

"También de una generación que lideran artistas brillantes como Sebastián y Pablo Larraín y que vienen a poner la conversación cinematográfica en la boca de todos los chilenos", añadió García.

En esa línea, cree que es interesante lo que viene a contar el cine chileno, a la capacidad de poner temas sobre ética y de la vida cotidiana "más allá de la película misma".

"Eso es un golazo de media cancha que hace que el país entero tenga una opinión", reveló.