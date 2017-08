Paula Bolatti y los piropos: "Hay que salir con una túnica para que no te digan nada"

El tema de los piropos no es algo a lo que esté ajena la modelo argentina, Paula Bolatti, quien ha debido lidiar con los constantes comentarios desagradables por parte de los hombres.



En conversación con Biut, la otrora chica reality comentó que "es agotador. Antes me pasaba mucho cuando andaba en micro o metro. Incluso cuando ni siquiera era conocida".



A su parecer, la situación hace que "uno tenga que cuidarse mucho en la ropa que se pone. Hay que salir con una túnica para que no te digan nada. Y eso no debería ser. Uno debería verstirse como quiere".



Con respecto a su reacción, Bolatti comentó que responde cuando son con personas mayores, puesto que le produce asco.



Por último, la argentina reconoció que ocurre en varios lados en Latinoamérica, pero que "ahora vengo llegando de Miami y allá, pese a que uno anda puro en bikini, nadie te decía nada. Entonces me parece que quizás los hombres sudamericanos están un poquito más retrasados".