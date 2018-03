Paul Vásquez: "El lenguaje del stand up es grosero"

En conversación con el diario La Cuarta, Paul Vásquez, más conocido como el Flaco, tuvo sus cuestionamientos con respecto al stand up comedy, a raíz del último show que está presentando y que a su juicio pretende acercarse más al concepto de café concert.



En relación al humor que ha triunfado en el último tiempo en Viña de la mano de Sergio Freire, Natalia Valdebenito, entre otros, dijo que "me carga. Encuentro que el lenguaje del stand up es grosero. Además, me gusta el humor rápido, no ese en que la gente tiene que pensar mucho. El 'Flaco' mantiene su esencia, que es su inocencia. No es el mismo 'Flaco' de 'Cementerio Pa'l Pito' ni de 'Dinamita Show'. Es un humor blanco, en que hay garabatos, pero bien puestos. Yo no hago reír a puro garabato".



De paso, Vásquez sostuvo que esta iniciativa le sirve como una especie de terapia, además de que la rutina ha tenido el éxito esperado a su juicio, ya que lo probó durante el verano en festivales.



"A la gente le encantó y lo más importante es que yo lo paso bien y no sufro arriba del escenario", afirmó.