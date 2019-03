Paul Vásquez, 'El Flaco', lanzó su campaña oficial para presentarse en Viña 2020

Paul Vásquez, más conocido como "El Flaco" de Dinamita Show, lanzó su campaña oficial para presentarse en Viña 2020, mientras visitaba Abrazo de Gol de CDF.

Según contó, su idea es probar suerte en solitario, dado que le gustó esta versión del certamen y además se entusiasmó, porque "al ver a los humoristas que hubo me di cuenta que mi rutina es tan fuerte como las que ellos presentaron en Viña. Y si lo lograron, creo que yo también puedo hacer reír a la Quinta Vergara".

Esta jornada, en conversación con La Cuarta, "El Flaco" contó que hará un "stand up motivacional. Trato de hacer más humor, ya que no es denunciante ni de política, es un humor fácil y simple. Además, yo hago charlas motivacionales y siempre le meto humor para no latear a la gente".

Al ser consultado por la posibilidad de revivir a Dinamita Show, en especial de mejorar su relación con Mauricio Medina ("El Indio"), Vásquez respondió "pasapalabra".