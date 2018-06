Paul Vásquez contó oscuros pasajes sobre su experiencia con las drogas

Durante la última emisión de La Divina Comida, el humorista Paul Vásquez contó en detalle cómo vivió su proceso de adicción a las drogas, relatando un duro pasaje en donde estuvo cerca de morir.



En el espacio, el Flaco manifestó que luego del éxito logrado en el Festival de Viña en 1996 empezó su calvario.



"Nos salieron como siete pegas al tiro. Entonces yo junté un montón de billetes. Habré hecho una torre. Le pegué una patá al montón de plata y…'¡Ahhh! Anda a comprarme…'", expresó.



Vásquez añadió que "después empecé a llenarme con cosas (…). Pude haber pedido ayuda (…). Me reventé. Llevaba dos semanas jalando y tomando todos los días. Borracho. Me voy al baño a pegarme el último toque y me viene algo, y empiezo a sangrar. Y de repente suelto esfínter y orina y me reviento y todo era sangre".



El Flaco contó que tras ese episodio tomó conciencia, pero que después vino una etapa más dura como lo fue superar las adicciones.



Los primeros seis meses tenía un demonio que me venía a ver a diario. Estaba al lado. Este ser se apodera de ti. Es como estar poseído. ¿Qué hice yo? En parte de mi cerebro encerré a este ser. Causó mucho daño y yo permití que hiciera daño. Entonces a este lo dejo ahí", afirmó.