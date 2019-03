Paul McCartney traería un show con más de 35 a canciones a Chile

Paul McCartney ya está en Chile con su "Freshen Up Tour", gira que lo trae a Latinoamérica con un espectáculo que superará las dos horas de música y contaría con más de 35 temas para ofrecer a la fanaticada local.

El ex Beatles comenzó su gira a finales del 2018, y a diferencia de su espectáculo anterior, en esta ocasión está la posibilidad de agregar cuatro canciones más, según lo que presentó en su tour europeo.

La lista de temas que traerá el británico repasa elementos de su carrera con el cuarteto de Liverpool y de su etapa como solista. Es así como se podrán escuchar clásicos como "A Hard Day’s Night", "Blackbird", "Here Today", "Band On the Run", "Hey Jude", "Helter Skelter" y más.

Además, el músico aprovecha este tour para presentar parte de su nuevo disco Egypt Station, que tuvo una positiva recepción de la crítica internacional.

Paul McCartney se presenta este miércoles 20 de marzo en el Estadio Nacional y las entradas están disponibles a través del sistema Puntoticket.

Según su último show, en el O2 arena de Londres, sería más o menos así:

A Hard Day's Night

Junior's Farm

All My Loving

Letting Go

Who Cares

Come On to Me

Let Me Roll It

I've Got a Feeling

Let 'Em In

My Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five

Maybe I'm Amazed

I've Just Seen a Face

In Spite of All the Danger

From Me to You

Dance Tonight

Love Me Do

Blackbird

Here Today

Queenie Eye

Lady Madonna

Eleanor Rigby

Fuh You

Being for the Benefit of Mr. Kite!

Something

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Band on the Run

Back in the U.S.S.R.

Let It Be

Live and Let Die

Hey Jude



Encore:

Birthday

Wonderful Christmastime

Get Back

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)

Helter Skelter

Golden Slumbers

Carry That Weight

The End